Прокуратура начала проверку после ДТП с двумя погибшими в Ингушетии

Прокуратура Ингушетии организовала проверку по факту ДТП, в котором погибли женщина и новорождённый ребёнок, ещё восемь детей пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Прокурор Республики Ингушетия Андрей Васильченко организовал проверку по факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего поздно ночью 29 октября на территории г. Назрани с участием автомобилей КамАЗ и ВАЗ-211540», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в легковом автомобиле находились 11 членов одной семьи, из которых девять несовершеннолетних.

Ранее в Ингушетии в результате столкновения на федеральной трассе КамАЗа и легкового автомобиля погибли женщина и новорождённый ребёнок, ещё восемь детей пострадали.