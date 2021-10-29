Росстат заявил о росте реальных доходов россиян в III квартале 2021 года

Реальные располагаемые доходы россиян за вычетом обязательных платежей в III квартале 2021 года выросли на 8,1% по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные российской Федеральной службы государственной статистики.

«Реальные располагаемые денежные доходы, по оценке, в III квартале 2021 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличились на 8,1%, в январе — сентябре 2021 года по сравнению с январём — сентябрём 2020 года — на 4,1%», — говорится в документе.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что у страны много разных вызовов, но главным врагом стабильного развития являются низкие доходы граждан.