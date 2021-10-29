Росфинмониторинг заявил о сокращении сомнительных операций с участием средств бюджета

Глава Федеральной службы по финансовому мониторингу России Юрий Чиханчин на встрече с российским президентом Владимиром Путиным заявил заявил, что количество сомнительных операций по обналичиванию с использованием в том числе бюджетных средств сократилось в шесть раз.

«Сомнительные операции финансовые по обналичиванию там, где есть бюджетные деньги, сократились в шесть раз. Количество фирм-однодневок — тоже в шесть раз», — цитирует его ТАСС.

Чиханчин добавил, что законопослушность хозяйствующих субъектов, которые работают с бюджетом, выросла в четыре раза по сравнению с работающими в другой сфере.

Ранее Федеральная служба по финансовому мониторингу предложила внесудебный порядок блокировки счетов и банковских карт. Предлагается ввести внесудебную блокировку на срок до десяти дней при подозрении, что средства используются для финансирования терроризма или экстремизма.