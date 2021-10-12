Росфинмониторинг предложил ввести внесудебную блокировку счетов и банковских карт

Федеральная служба по финансовому мониторингу предложила внесудебный порядок блокировки счетов и банковских карт. Предлагается ввести внесудебную блокировку на срок до десяти дней при подозрении, что средства используются для финансирования терроризма или экстремизма.

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на опубликованный на портале проектов нормативно-правовых актов законопроект.

Внесудебный механизм приостановления операций по счетам возможно будет применить при получении сведений о финансировании деятельности, «направленной на организацию или проведение публичных мероприятий с нарушением установленного порядка, что может привести к массовым беспорядкам, погромам, поджогам», говорится в проекте.

Внесудебное приостановление банковских операций предлагается на срок до десяти рабочих дней. Для пролонгации потребуется решение суда.

Ранее ЦБ сообщил, во II квартале 2021 года мошенники украли с банковских счетов россиян более 3 млрд рублей.