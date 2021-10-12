Росфинмониторинг предложил ввести внесудебную блокировку счетов и банковских карт

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Федеральная служба по финансовому мониторингу предложила внесудебный порядок блокировки счетов и банковских карт. Предлагается ввести внесудебную блокировку на срок до десяти дней при подозрении, что средства используются для финансирования терроризма или экстремизма.
Росфинмониторинг предложил ввести внесудебную блокировку счетов и банковских карт
  • РИА Новости

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на опубликованный на портале проектов нормативно-правовых актов законопроект.

Внесудебный механизм приостановления операций по счетам возможно будет применить при получении сведений о финансировании деятельности, «направленной на организацию или проведение публичных мероприятий с нарушением установленного порядка, что может привести к массовым беспорядкам, погромам, поджогам», говорится в проекте.

Внесудебное приостановление банковских операций предлагается на срок до десяти рабочих дней. Для пролонгации потребуется решение суда.

Ранее ЦБ сообщил, во II квартале 2021 года мошенники украли с банковских счетов россиян более 3 млрд рублей.

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