РБК: ЦБ предлагает усиление контроля за пополнением карт в банкоматах

Банк России считает, что необходимо усилить контроль за за пополнением карт через банкоматы и терминалы, сообщает РБК со ссылкой на представителя ЦБ.

«Дополнительное внимание к антифрод-процедуре требуется в связи с тем, что злоумышленники используют схемы, провоцирующие потенциальных потерпевших на внесение средств на счета злоумышленников через терминалы (банкоматы), в том числе с функцией приема наличных денежных средств», — цитирует РБК представителя.

Согласно данным ЦБ, во втором квартале 2021 года мошенники украли с банковских счетов россиян более 3 млрд руб.

Только 7,4% украденных денег было возвращено банками.

Ранее эксперт по информационной безопасности компании Cisco Systems Алексей Лукацкий рассказал, как защитить свой банковский счёт от злоумышленников.