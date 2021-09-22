РБК: ЦБ предлагает усиление контроля за пополнением карт в банкоматах
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«Дополнительное внимание к антифрод-процедуре требуется в связи с тем, что злоумышленники используют схемы, провоцирующие потенциальных потерпевших на внесение средств на счета злоумышленников через терминалы (банкоматы), в том числе с функцией приема наличных денежных средств», — цитирует РБК представителя.
Согласно данным ЦБ, во втором квартале 2021 года мошенники украли с банковских счетов россиян более 3 млрд руб.
Только 7,4% украденных денег было возвращено банками.
Ранее эксперт по информационной безопасности компании Cisco Systems Алексей Лукацкий рассказал, как защитить свой банковский счёт от злоумышленников.