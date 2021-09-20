Эксперт по безопасности назвал способ защиты банковского счёта от мошенников

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Эксперт по информационной безопасности компании Cisco Systems Алексей Лукацкий рассказал, как защитить свой банковский счёт от злоумышленников.
Эксперт по безопасности назвал способ защиты банковского счёта от мошенников
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Как пояснил специалист в беседе с радио Sputnik, для этого, например, можно зайти в отделение банка и потребовать заблокировать возможность удалённого подключения к счёту, чтобы никто не мог осуществлять с ним операции от имени владельца.

«Во многих банках существует возможность блокировать доступ к определённому счёту, делая его недоступным извне и допуская проведение операций по нему только из отделения, то есть при физическом присутствии человека», — сказал Лукацкий.

При этом он уточнил, что в целом контролировать доступ нужно к любому счёту, на котором накапливается достаточно большая сумма.

Ранее специалист Пётр Куценко в беседе с ФБА «Экономика сегодня» назвал способы определить поддельный веб-сайт.

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