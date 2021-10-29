В Москве рассказали подробности о строительстве нового корпуса института Склифосовского

В Научно-исследовательском институте скорой помощи имени Склифосовского появится высокотехнологичный стационарный комплекс.

Об этом сообщает kp.ru.

«На территории «Склифа» возводится современный корпус. Самый «молодой» корпус был построен здесь около 40 лет тому назад, конечно, и физически, и морально находится уже в сложном состоянии», — заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра стройплощадки.

По его словам, нужно создать мощный, большой скоропомощной корпус, который обеспечивал бы комфортное пребывание пациентов и комфортную работу самих врачей.

Как отметил Собянин, в 2022 году все основные работы в этом корпусе должны быть закончены.

Семиэтажный объект рассчитан на приём до 200 неотложных пациентов в день. Здание оснастят современной медтехникой, в том числе компьютерными и магнитно-резонансными томографами, рентген-комплексом, ангиографическими установками, УЗИ-аппаратами.

Ранее, как сообщало интернет-издание argumenti.ru, в Москве рассказали о ходе ремонта корпусов Боткинской больницы.