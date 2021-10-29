В Москве рассказали подробности о строительстве нового корпуса института Склифосовского

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В Научно-исследовательском институте скорой помощи имени Склифосовского появится высокотехнологичный стационарный комплекс.
В Москве рассказали подробности о строительстве нового корпуса института Склифосовского
  • © Департамент здравоохранения города Москвы

Об этом сообщает kp.ru.

«На территории «Склифа» возводится современный корпус. Самый «молодой» корпус был построен здесь около 40 лет тому назад, конечно, и физически, и морально находится уже в сложном состоянии», — заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра стройплощадки.

По его словам, нужно создать мощный, большой скоропомощной корпус, который обеспечивал бы комфортное пребывание пациентов и комфортную работу самих врачей.

Как отметил Собянин, в 2022 году все основные работы в этом корпусе должны быть закончены.

Семиэтажный объект рассчитан на приём до 200 неотложных пациентов в день. Здание оснастят современной медтехникой, в том числе компьютерными и магнитно-резонансными томографами, рентген-комплексом, ангиографическими установками, УЗИ-аппаратами.

Ранее, как сообщало интернет-издание argumenti.ru, в Москве рассказали о ходе ремонта корпусов Боткинской больницы.

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