Врач перечислила симптомы переизбытка цифровой информации

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Консультант сервиса «Доктор рядом», врач-терапевт, кардиолог Юлия Фокина перечислила симптомы переизбытка цифровой информации.
Врач перечислила симптомы переизбытка цифровой информации
  • © Christin Klose/dpa-tmn
  • globallookpress.com

«При переизбытке цифровой информации у пользователя могут появляться следующие симптомы и состояния: снижение самооценки из-за постоянного невольного сравнения себя с блогерами и известными личностями, проблемы со сном, в том числе из-за синего свечения экрана, развитие тревоги и даже депрессии», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, человек, страдающий от переизбытка информации, может быть недостаточно физически активным, иметь трудности в отношениях, на работе, сталкиваться со сложностями при планировании собственного дня.

«Цифровой детокс поможет справиться с вышеуказанными проблемами, которые усиливаются переизбытком интернета и гаджетов в вашей жизни. Он помогает человеку снизить уровень тревоги, стать более продуктивным, улучшить сон, найти время на физические упражнения», — сказала Фокина.

Ранее главный психиатр Московской области Антон Масякин в беседе с телеканалом «360» рассказал, что современные дети практически всё время проводят со смартфонами в руках, чем вызывают беспокойство родителей.

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