Путин поручил руководству Минздрава направиться в регионы с критической ситуацией по COVID-19

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Президент России Владимир Путин поручил министру здравоохранения страны Михаилу Мурашко и его заместителям направиться в регионы с наиболее критической ситуацией в плане распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Путин поручил руководству Минздрава направиться в регионы с критической ситуацией по COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Мурашко и его заместителям поручено оказать необходимую помощь медикам в этих регионах, передаёт РИА Новости.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что ситуация с коронавирусной инфекцией ухудшилась в 13 регионах России

За сутки в России выявили 39 849 случаев COVID-19. Накануне стало известно о 40 096 заболевших.

28 октября губернатор Московской области Андрей Воробьёв в эфире телеканала «360» заявил, что у 80% госпитализированных с коронавирусной инфекцией граждан региона не было соответствующей прививки.

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