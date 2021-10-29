Путин поручил руководству Минздрава направиться в регионы с критической ситуацией по COVID-19
- РИА Новости
Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Мурашко и его заместителям поручено оказать необходимую помощь медикам в этих регионах, передаёт РИА Новости.
Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что ситуация с коронавирусной инфекцией ухудшилась в 13 регионах России.
За сутки в России выявили 39 849 случаев COVID-19. Накануне стало известно о 40 096 заболевших.
28 октября губернатор Московской области Андрей Воробьёв в эфире телеканала «360» заявил, что у 80% госпитализированных с коронавирусной инфекцией граждан региона не было соответствующей прививки.