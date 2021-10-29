Голикова отметила ухудшение эпидемиологической ситуации по коронавирусу в 13 регионах

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Ситуация с коронавирусной инфекцией ухудшилась в 13 регионах России. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.
Голикова отметила ухудшение эпидемиологической ситуации по коронавирусу в 13 регионах
  • РИА Новости

«Ситуация осложнилась в 13 регионах страны. Сегодня на карте нет ни одного «зелёного» региона», — приводит слова Голиковой портал стопкоронавирус.рф.

В частности, ухудшение ситуации с коронавирусом зафиксировано во Владимирской, Ивановской, Курганской, Омской областях.

Голикова выразила беспокойство в связи с запланированными поездками граждан в регионы в период нерабочих дней.

«Нас особенно беспокоит тот факт, что в период нерабочих дней, с 30 октября по 7 ноября, многие наши граждане запланировали туристические поездки в другие регионы», — подчеркнула она.

За сутки в России выявили 39 849 случаев коронавируса.

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет почти 47%.

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