Голикова отметила ухудшение эпидемиологической ситуации по коронавирусу в 13 регионах
- РИА Новости
«Ситуация осложнилась в 13 регионах страны. Сегодня на карте нет ни одного «зелёного» региона», — приводит слова Голиковой портал стопкоронавирус.рф.
В частности, ухудшение ситуации с коронавирусом зафиксировано во Владимирской, Ивановской, Курганской, Омской областях.
Голикова выразила беспокойство в связи с запланированными поездками граждан в регионы в период нерабочих дней.
«Нас особенно беспокоит тот факт, что в период нерабочих дней, с 30 октября по 7 ноября, многие наши граждане запланировали туристические поездки в другие регионы», — подчеркнула она.
За сутки в России выявили 39 849 случаев коронавируса.
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет почти 47%.