РИА Новости: студента в Ростове-на-Дону задержали за призывы к стрельбе
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах Ростовской области.
По словам источника, студент в соцсетях и личных разговорах с однокурсниками призывал к убийству студентов и преподавателей.
«Писал, что он друг Галявиева», — заявил источник, добавив, что оружия у задержанного не обнаружили.
Как отмечает агентство, студента задержали в аудитории во время лекции.
По словам источника, «пока ограничились мерами воспитательно-профилактического характера». Он также рассказал, что планируется отчисление студента из вуза.
11 мая в результате стрельбы в казанской гимназии №175 погибли семь детей и две учительницы, ещё 23 человека были госпитализированы. Подозреваемый Ильназ Галявиев 2001 года рождения был задержан и позднее арестован. Он полностью признал вину.