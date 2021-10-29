РИА Новости: студента в Ростове-на-Дону задержали за призывы к стрельбе

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В Ростове-на-Дону задержан учащийся первого курса одного из местных вузов, который призывал стрелять в студентов и преподавателей.
РИА Новости: студента в Ростове-на-Дону задержали за призывы к стрельбе
  • © РИА Новости / Александр Вильф

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах Ростовской области.

По словам источника, студент в соцсетях и личных разговорах с однокурсниками призывал к убийству студентов и преподавателей.

«Писал, что он друг Галявиева», — заявил источник, добавив, что оружия у задержанного не обнаружили. 

Как отмечает агентство, студента задержали в аудитории во время лекции.

По словам источника, «пока ограничились мерами воспитательно-профилактического характера». Он также рассказал, что планируется отчисление студента из вуза.

11 мая в результате стрельбы в казанской гимназии №175 погибли семь детей и две учительницы, ещё 23 человека были госпитализированы. Подозреваемый Ильназ Галявиев 2001 года рождения был задержан и позднее арестован. Он полностью признал вину.

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