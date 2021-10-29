Иммунолог высказался о точности ПЦР-тестов
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В беседе с радио «Комсомольская правда» он заявил, что отрицательный результат не может дать полной гарантии того, что человек не болеет.
«Такие так называемые артефакты бывают. Семьями люди болеют: у двух — отрицательный ПЦР-тест, у третьего — положительный», — отметил эксперт.
Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.