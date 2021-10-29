Спрос на тематические костюмы к Хеллоуину в России вырос в два раза за год

Спрос на тематические костюмы и продукты к Хеллоуину в России увеличился в 2,2 раза за год, заявили аналитики AliExpress Россия и онлайн-ретейлера «Самокат».

Об этом сообщает «Газета.Ru».

Специалисты изучили информацию о продажах с 21 по 27 октября 2021 и 2020 годов.

«В 2020 году в Хеллоуин были популярны костюмы героев аниме и манги. В этом году в рейтинг попали новые костюмы, связанные с последними популярными сериалами. Наиболее популярны в этом сезоне костюмы по «Игре в кальмара». По количеству продаж они в 4,5 раза обогнали лидера прошлого года — костюмы из сериала «Бумажный дом», — заявили в AliExpress Россия.

Там отметили, что ещё россиянам приглянулись персонажи Genshin Impact — фэнтезийной игры в стиле аниме.

По информации «Самоката», в 2021 году спрос на тыквы более чем в 4,5 раза превысил показатели за аналогичный период 2020-го. Также жители России покупают больше сладостей к празднику: продажи мармелада выросли на 270%, а сахарной ваты и сладкого попкорна — на 190 и 145%.

Согласно опросу Ozon, 82% россиян ждут Хеллоуина, передаёт Life.ru.

Самым популярным способом отпраздновать оказался вечер с фильмами, музыкой и соответствующей атмосферой (такой ответ дали 37% опрошенных).

Из опроса также следует, что на подготовку и празднование 36% респондентов тратят 3—5 тыс. рублей, а 28% — 1—3 тыс.

Ещё 16% участников исследования считают приемлемыми траты в размере 5 тыс. рублей.

Ранее в пресс-службе «Авито» рассказали, какие костюмы для вечеринки на Хеллоуин стали самыми востребованными у россиян.