Названы самые популярные костюмы для Хеллоуина в России
Об этом сообщает «Газета.Ru».
На первом месте красные комбинезоны и маски Дали — образ из нового сезона испанского сериала «Бумажный дом». По сравнению с серединой осени прошлого года спрос на такие костюмы вырос в 4,4 раза.
На втором месте костюмы зомби — их покупали в 2,2 раза чаще, чем в прошлом году. Третье место заняли костюмы Дракулы — спрос вырос на 93%. Мантию Гарри Поттера россияне искали на 75% чаще. На 52% вырос спрос на костюм героя аниме-сериала Наруто.
В целом спрос на карнавальные костюмы для празднования Хеллоуина на платформе вырос на сайте в 2,2 раза.
Как ранее сообщала газета «Известия», ретейлеры зафиксировали резкий рост спроса на зимнюю одежду в России в августе.