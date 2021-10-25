Названы самые популярные костюмы для Хеллоуина в России

В пресс-службе «Авито» рассказали, какие костюмы для вечеринки на Хеллоуин стали самыми востребованными у россиян.

Об этом сообщает «Газета.Ru».

На первом месте красные комбинезоны и маски Дали — образ из нового сезона испанского сериала «Бумажный дом». По сравнению с серединой осени прошлого года спрос на такие костюмы вырос в 4,4 раза.

На втором месте костюмы зомби — их покупали в 2,2 раза чаще, чем в прошлом году. Третье место заняли костюмы Дракулы — спрос вырос на 93%. Мантию Гарри Поттера россияне искали на 75% чаще. На 52% вырос спрос на костюм героя аниме-сериала Наруто.

В целом спрос на карнавальные костюмы для празднования Хеллоуина на платформе вырос на сайте в 2,2 раза.

Как ранее сообщала газета «Известия», ретейлеры зафиксировали резкий рост спроса на зимнюю одежду в России в августе.