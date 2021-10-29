Операторы Системы-112 приняли около 4 млн экстренных вызовов в Москве с начала 2021 года.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на портал мэра и правительства.

«В настоящее время каждая дежурная смена принимает в среднем 13 тыс. звонков в сутки, одновременно работают 65 операторов, в том числе специалисты, владеющие иностранными языками», — заявил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков.

Чаще всего по номеру 112 вызывали скорую помощь и полицию. Более 500 тыс. звонков связано с вопросами консультационно-справочного характера.

К системе подключены все операторы связи.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Краснодарском крае дополнительно направят 1 млрд рублей на развитие здравоохранения.