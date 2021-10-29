Источник: за рулём машины, в которой нашли тушу лося, сидел депутат Рашкин

Сотрудник Общества охотников и рыболовов Лысогорского района рассказал RT подробности задержания депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина и его знакомых по подозрению в незаконной охоте в Саратовской области.

«Они мясо погрузили и стали выезжать. Выехать им не дали: сотрудники полиции их заблокировали уазиком. За рулём сидел Рашкин. Мы ждали, когда они погрузят мясо в машину — прямо они себе статью уголовную погрузят. Наблюдали с тепловизором, куда они грузят, в какую машину, и именно эту машину принимали», — заявил собеседник.

Он рассказал, что выстрел в районе прозвучал около 22:00, при этом задержание произошло в 02:00.

По словам источника, тушу лося отвезли в лабораторию для определения причины смерти.

«Что его не машина убила, что он действительно был застрелен из охотничьего оружия», — сказал он.

Источник уточнил, что в настоящее время в хозяйстве лось запрещён к отстрелу из-за малой численности.

Ранее стало известно, что в Саратовской области возбудили уголовное дело о незаконной охоте после обнаружения в машине у мужчины туши лося, топора и двух ножей.

Позже Следственный комитет забрал у полиции дело о незаконной охоте. По данным следствия, на причастность к этому делу проверяется депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин.