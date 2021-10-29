Песков: краткосрочный дефицит вакцин в ряде регионов ликвидируют в сжатые сроки
- Reuters
Песков отметил, что хотелось бы, чтобы процесс вакцинации в России проходил ритмично. Он объяснил, что в этом случае никаких дефицитов не возникало бы.
При этом в Кремле заявили, что скачкообразное развитие процесса вакцинации ведёт к возникновению краткосрочных дефицитов.
«Но вместе с тем всё отлажено, и в самые сжатые сроки этот дефицит будет ликвидирован», — подчеркнул пресс-секретарь президента.
Ранее стало известно, что в Вологодской области вакцина «Спутник Лайт» заканчивается из-за высокого спроса на неё.
В петербургском Комитете здравоохранения, комментируя ситуацию с запасами вакцины «Спутник Лайт» в городе, заявили, что на фармбазе вакцины нет, а в поликлиниках имеется порядка 35 тыс. доз препарата на тех, кто записался на вакцинацию.
При этом в ведомстве подчеркнули, что двухкомпонентная вакцина «Спутник V» имеется в наличии и в достатке.