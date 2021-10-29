Песков: краткосрочный дефицит вакцин в ряде регионов ликвидируют в сжатые сроки

В Кремле заявили, что краткосрочный дефицит вакцин от коронавирусной инфекции в некоторых российских регионах будет ликвидирован в самые сжатые сроки.

Песков отметил, что хотелось бы, чтобы процесс вакцинации в России проходил ритмично. Он объяснил, что в этом случае никаких дефицитов не возникало бы.

При этом в Кремле заявили, что скачкообразное развитие процесса вакцинации ведёт к возникновению краткосрочных дефицитов.

«Но вместе с тем всё отлажено, и в самые сжатые сроки этот дефицит будет ликвидирован», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

Ранее стало известно, что в Вологодской области вакцина «Спутник Лайт» заканчивается из-за высокого спроса на неё.

В петербургском Комитете здравоохранения, комментируя ситуацию с запасами вакцины «Спутник Лайт» в городе, заявили, что на фармбазе вакцины нет, а в поликлиниках имеется порядка 35 тыс. доз препарата на тех, кто записался на вакцинацию.

При этом в ведомстве подчеркнули, что двухкомпонентная вакцина «Спутник V» имеется в наличии и в достатке.