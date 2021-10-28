В Вологодской области рассказали о ситуации с запасами вакцины «Спутник Лайт»

В Вологодской области рассказали о ситуации с запасами однокомпонентной вакцины от COVID-19 «Спутник Лайт».

«Вакцина «Спутник Лайт» заканчивается из-за высокого спроса на неё, в районах её почти нет», — приводит ТАСС сообщение Департамента здравоохранения области.

Отмечается, что «поставок вакцины «Спутник Лайт» в ближайшие две недели не ожидается».

«Есть в наличии «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» — суммарно 110 тыс. доз», — заявили в ведомстве.

Ранее в санкт-петербургском Комитете здравоохранения прокомментировали ситуацию с запасами вакцины «Спутник Лайт» в городе.