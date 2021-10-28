В Вологодской области рассказали о ситуации с запасами вакцины «Спутник Лайт»

Короткая ссылка
В Вологодской области рассказали о ситуации с запасами однокомпонентной вакцины от COVID-19 «Спутник Лайт».
В Вологодской области рассказали о ситуации с запасами вакцины «Спутник Лайт»
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

«Вакцина «Спутник Лайт» заканчивается из-за высокого спроса на неё, в районах её почти нет», — приводит ТАСС сообщение Департамента здравоохранения области.

Отмечается, что «поставок вакцины «Спутник Лайт» в ближайшие две недели не ожидается».

«Есть в наличии «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» — суммарно 110 тыс. доз», — заявили в ведомстве.

Ранее в санкт-петербургском Комитете здравоохранения прокомментировали ситуацию с запасами вакцины «Спутник Лайт» в городе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить