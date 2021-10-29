На Камчатке кафе и ресторанам запретили работать ночью до 30 ноября

Власти Камчатского края продлили запрет на работу кафе и ресторанов в ночное время до 30 ноября. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

«По 30 ноября включительно все рестораны, кафе и бары не смогут работать с 23:00 до 07:00», — говорится в сообщении.

Также власти региона постановили перевести невакцинированных граждан старше 65 лет на дистанционный режим работы.

«С 8 ноября этого года работодатели должны будут перевести на дистанционный режим работы невакцинированных против новой коронавирусной инфекции работников в возрасте 65 лет и старше и работников из числа граждан, имеющих хронические заболевания», — заявил вице-губернатор Камчатского края Александр Кузнецов.

Ранее сообщалось, что в Камчатском крае с 30 октября вводят QR-коды для посещения общественных мест.