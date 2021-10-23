На Камчатке введут QR-коды с 30 октября

Власти Камчатского края с 30 октября вводят QR-коды для посещения общественных мест в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

«Принято решение ... дать возможность работать с посетителями, которые с помощью QR-кодов смогут подтвердить наличие вакцинации от коронавируса или уже перенесённой инфекции», — сообщает пресс-служба краевого правительства со ссылкой на главу Камчатки.

Отмечается, что система затронет учреждения общепита, спортзалы, театры, музеи, библиотеки, а также будет распространяться на конгрессно-выставочные мероприятия и собрания численностью более 40 человек.

Губернатор заметил, что ограничения с QR-кодами позволят не закрывать полностью общественную активность, досуг и бизнес.

Ранее в Камчатском крае расширили перечень отраслей, работники которых должны пройти обязательную вакцинацию от коронавируса и запретили брать на работу не привитых от COVID-19 вахтовиков.

В сентябре в Минздраве Камчатки рассказали о ситуации с заболеваемостью коронавирусом в регионе.