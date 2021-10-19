На Камчатке расширили перечень подлежащих обязательной вакцинации граждан

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В Камчатском крае расширили перечень отраслей, работники которых должны пройти обязательную вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщили в краевом управлении Роспотребнадзора.
На Камчатке расширили перечень подлежащих обязательной вакцинации граждан
  • AP

«Достигнутые показатели охвата вакцинацией не позволяют сформировать коллективный иммунитет. Постановляю дополнить подпункт 1.1 пункта 1 (об обязательно вакцинации отдельных групп населения. — RT) абзацами следующего содержания: пищевой промышленности, строительства, физической культуры и спорта, промышленных предприятий», — приводит ТАСС сообщение.

Уточняется, что в настоящий момент в регионе вакцинированы более 91 тысячи человек.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области вводят обязательную вакцинацию от коронавируса для ряда категорий населения.

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