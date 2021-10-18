В Тюменской области вводят обязательную вакцинацию от COVID-19 для ряда граждан

Короткая ссылка
В Тюменской области вводят обязательную вакцинацию от коронавируса для ряда категорий населения.
В Тюменской области вводят обязательную вакцинацию от COVID-19 для ряда граждан
  • Reuters

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт регионального Роспотребнадзора.

Из постановления следует, что прививка от COVID-19 становится обязательной с 18 октября в сфере высшего образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, а также в сфере обслуживания и транспорта.

Также постановление касается государственных и муниципальных служащих, работников клининговых компаний и МФЦ, лиц, работающих вахтовым методом, а также тех, кто подлежит призыву на муниципальную службу.

Обязательная вакцинация не распространяется на граждан, у которых имеется медотвод.

Ранее врач-эксперт Тимур Пестерев в беседе с НСН заявил, что чем лучше состояние здоровья человека, тем незаметнее он переносит грипп, ОРВИ или COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить