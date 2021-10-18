В Тюменской области вводят обязательную вакцинацию от COVID-19 для ряда граждан

В Тюменской области вводят обязательную вакцинацию от коронавируса для ряда категорий населения.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт регионального Роспотребнадзора.

Из постановления следует, что прививка от COVID-19 становится обязательной с 18 октября в сфере высшего образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, а также в сфере обслуживания и транспорта.

Также постановление касается государственных и муниципальных служащих, работников клининговых компаний и МФЦ, лиц, работающих вахтовым методом, а также тех, кто подлежит призыву на муниципальную службу.

Обязательная вакцинация не распространяется на граждан, у которых имеется медотвод.

Ранее врач-эксперт Тимур Пестерев в беседе с НСН заявил, что чем лучше состояние здоровья человека, тем незаметнее он переносит грипп, ОРВИ или COVID-19.