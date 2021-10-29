Экономист Беляев прокомментировал выделение ещё 500 млн рублей на поддержку МСП в Москве

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Ангелина Шурпина
Кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что правительство Москвы выделит ещё 500 млн рублей на поддержку малого и среднего бизнеса за счёт перераспределения расходов.
Экономист Беляев прокомментировал выделение ещё 500 млн рублей на поддержку МСП в Москве
  • Pixabay

По словам Беляева, подобные действия «заслуживают всяческой поддержки и одобрения».

«Понятно, что, когда сейчас произошли ограничения деятельности, малый и средний бизнес нужно поддержать. Во-первых, сам по себе этот бизнес, во-вторых, это сфера занятости людей, которые там работают, то есть мы одновременно поддерживаем и бизнес, и людей, которые там заняты», — рассказал он.

Ранее стало известно, что правительство Москвы выделит ещё 500 млн рублей на поддержку малого и среднего бизнеса за счёт перераспределения расходов.

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