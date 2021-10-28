Власти Подмосковья обсудят меры поддержки с малым и средним бизнесом

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что власти региона обсудят меры поддержки с малым и средним бизнесом после нерабочих дней.
Власти Подмосковья обсудят меры поддержки с малым и средним бизнесом
  • AP

«Давайте смотреть дополнительные варианты, как поддержать бизнес. В этот раз это всего лишь неделя, хотя понятно, что и она делает погоду для месячной выручки, это бесспорно. Готов встречаться, обсуждать, искать способы поддержки», — сказал он в эфире телеканала «360».

Глава региона предложил организовать встречу с предпринимателями в ноябре.

Ранее председатель Общественного совета по развитию малого предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга Елена Церетели в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказала о влиянии пандемии COVID-19 на бизнес.

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