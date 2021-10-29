В Москве дополнительно выделят 500 млн рублей на поддержку малого и среднего бизнеса

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Правительство Москвы выделит ещё 500 млн рублей на поддержку малого и среднего бизнеса за счёт перераспределения расходов. Об этом заявил глава столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.
В Москве дополнительно выделят 500 млн рублей на поддержку малого и среднего бизнеса
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«В первую очередь это сфера услуг, общепит, спорт, образование, досуг — на сумму порядка 500 млн в рамках текущего финансирования департамента», — приводит ТАСС слова Фурсина на заседании комиссии Мосгордумы.

Он уточнил, что поддержка бизнесу будет оказана за счёт перераспределения расходов бюджета.

«Мы по поручению (мэра Москвы — RT.) Сергея Собянина увеличиваем объём поддержки человекоёмких отраслей», — пояснил Фурсин.

Ранее бизнесмены Москвы попросили ввести меры господдержки на фоне начала нерабочих дней.

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