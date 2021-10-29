В Москве дополнительно выделят 500 млн рублей на поддержку малого и среднего бизнеса
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«В первую очередь это сфера услуг, общепит, спорт, образование, досуг — на сумму порядка 500 млн в рамках текущего финансирования департамента», — приводит ТАСС слова Фурсина на заседании комиссии Мосгордумы.
Он уточнил, что поддержка бизнесу будет оказана за счёт перераспределения расходов бюджета.
«Мы по поручению (мэра Москвы — RT.) Сергея Собянина увеличиваем объём поддержки человекоёмких отраслей», — пояснил Фурсин.
Ранее бизнесмены Москвы попросили ввести меры господдержки на фоне начала нерабочих дней.