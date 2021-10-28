Бизнес Москвы просит ввести меры господдержки на фоне начала нерабочих дней

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Уполномоченный по защите прав предпринимателей в столице Татьяна Минеева заявила, что московские бизнесмены предложили предусмотреть новый набор мер господдержки на фоне введения нерабочих дней из-за ухудшения эпидемической ситуации с коронавирусом.
Бизнес Москвы просит ввести меры господдержки на фоне начала нерабочих дней
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Мы ждём от правительства Москвы адекватных ситуации мер поддержки бизнеса. Свои предложения бизнес-сообщество столицы уже сформировало в манифесте, который планируется передать городским властям», — приводит ТАСС сообщение Минеевой.

По её мнению, наиболее серьёзно могут пострадать индустрия красоты, общепита, фитнеса, а также отрасль концертной деятельности.

Минеева оценила убытки некоторых сфер бизнеса из-за нерабочей недели «в сотни тысяч, а то и миллионы рублей».

«Многие предприниматели Москвы сегодня подходят ко второму за последние 1,5 года периоду, когда они вынуждены приостановить свою деятельность», — добавила она .

В июне Минеева рассказала о мерах поддержки малого и среднего бизнеса во время пандемии.

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