Бизнес-омбудсмен Москвы рассказала о поддержке малого предпринимательства в пандемию

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева рассказала о мерах поддержки малого и среднего бизнеса во время пандемии.

«Мы ведём узкоотраслевую работу с каждым отраслевым бизнес-объединением, формируем дорожную карту по оздоровлению экономики отдельного сектора», — заявила она в беседе с ФАН.

По её словам, ресторанный бизнес, например, говорит о необходимости спецрежима или обнулении НДС.

«Другие отрасли экономики и отельный бизнес высказывают, что им сложно и с налоговым бременем. Есть мораторий на проверки, но они всё равно вынужденно возникают. Дело в недобросовестной конкуренции. И институт бизнес-омбудсменов включается», — отметила Минеева.

Как указала бизнес-омбудсмен, необходимы не новые меры поддержки, а понимание со стороны органов контрольно-надзорной деятельности.

Ранее президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о качествах, необходимых для открытия бизнеса.