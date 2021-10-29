В Госдуме прокомментировали идею освободить часть пенсионеров от транспортного налога

Депутаты Госдумы Светлана Бессараб и Ярослав Нилов в беседе с RT прокомментировали предложение освободить от транспортного налога принадлежащие пенсионерам автомобили с мощностью двигателя до 150 л. с.

«Я думаю, что хорошее предложение, нужно поддерживать. Пенсионеры имеют право на получение дополнительных преференций, социальных гарантий и льгот. Многие наши ветераны труда, ветераны боевых действий и участники войны уже освобождены от взносов на капитальный ремонт», — рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

По её мнению, освобождение от транспортного налога — это «следующий шаг, который нужно поддержать».

«Даже исходя из того, что многие регионы выделяют специальные льготные транспортные карты для проезда пенсионеров на общественном транспорте, я думаю, предоставив социальную гарантию, мы примем справедливое решение: те, кто будет пользоваться общественным транспортом, получат свои льготы, те, кто будет пользоваться своим автомобилем, — получат свои. Это справедливо», — объяснила депутат.

В свою очередь, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил в целом отменить транспортный налог.

«Более радикальное предложение — вообще отменить транспортный налог. Автомобилисты жалуются, потому что неоднократно поднимали акцизы, но при этом оставляли налог. Если автомобиль стоит, не значит, что за него нужно платить», — заключил собеседник RT.

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил освободить от транспортного налога принадлежащие пенсионерам автомобили с мощностью двигателя до 150 л. с.