Суд в Кемерове приговорил техдиректора «Зимней вишни» к 11 годам колонии

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Заводский районный суд Кемерова приговорил технического директора ТРЦ «Зимняя вишня» Георгия Соболева к 11 годам лишения свободы в колонии общего режима.
Суд в Кемерове приговорил техдиректора «Зимней вишни» к 11 годам колонии
  • РИА Новости

«Соболева Георгия Викторовича признать виновным в совершении преступлений по 238 ст. УК и назначить лишение свободы на срок восемь лет и по ст. 219 УК на срок пять лет. По совокупности преступлений путём частичного сложения назначить наказание на срок 11 лет», — приводит ТАСС слова судьи Николая Быданцева.

Ранее сообщалось, что руководство ТЦ «Зимняя вишня» частично признало вину по делу о пожаре.

Пожар в «Зимней вишне» в Кемерове произошёл 25 марта 2018 года. В результате ЧП погибли 60 человек, в том числе 37 детей.

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