Суд приговорил гендиректора ТЦ «Зимняя вишня» Судденок к 13,5 года колонии

Заводский районный суд в Кемерове приговорил генерального директора ТЦ «Зимняя вишня» Надежду Судденок к 13,5 года лишения свободы.

Об этом сообщает РИА Новости.

Судденок признали виновной по ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших смерть двух и более лиц) и ч. 3 ст. 219 УК (нарушение требований пожарной безопасности, повлёкших по неосторожности смерть двух и более лиц).

Ранее сообщалось, что руководство ТЦ «Зимняя вишня» частично признало вину по делу о пожаре.

Пожар в «Зимней вишне» в Кемерове произошёл 25 марта 2018 года. В результате ЧП погибли 60 человек, в том числе 37 детей.