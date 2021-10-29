Суд приговорил гендиректора ТЦ «Зимняя вишня» Судденок к 13,5 года колонии
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Об этом сообщает РИА Новости.
Судденок признали виновной по ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших смерть двух и более лиц) и ч. 3 ст. 219 УК (нарушение требований пожарной безопасности, повлёкших по неосторожности смерть двух и более лиц).
Ранее сообщалось, что руководство ТЦ «Зимняя вишня» частично признало вину по делу о пожаре.
Пожар в «Зимней вишне» в Кемерове произошёл 25 марта 2018 года. В результате ЧП погибли 60 человек, в том числе 37 детей.