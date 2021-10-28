Следователи проводят проверку по факту падения ограждения на ребёнка в Москве

Следователи организовали доследственную проверку по факту падения ограждения на коляску с 11-месячным ребёнком в Москве. Об этом сообщили в столичном управлении СК России.

Отмечается, что на улице Молодцова в результате порывов ветра на коляску с 11-месячным ребёнком упало ограждение строительной площадки. Ребёнок находился на прогулке с матерью и двумя сёстрами.

«В результате инцидента женщина и двое детей не пострадали. Прибывшей бригадой скорой помощи мальчик осмотрен, видимых телесных повреждений у него не имелось», — добавили в СК.

Следователи уточнили, что с целью полного обследования ребёнка госпитализировали в детское медучреждение.

«По данному факту... проводится доследственная проверка», — подытожили в СК.

Ранее следственное управление СК России по Тюменской области организовало проверку после информации СМИ о том, что в школе одного из сёл под Тюменью была избита старшеклассница.