Следователи проводят проверку по факту падения ограждения на ребёнка в Москве

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Следователи организовали доследственную проверку по факту падения ограждения на коляску с 11-месячным ребёнком в Москве. Об этом сообщили в столичном управлении СК России.
Следователи проводят проверку по факту падения ограждения на ребёнка в Москве
  • РИА Новости

Отмечается, что на улице Молодцова в результате порывов ветра на коляску с 11-месячным ребёнком упало ограждение строительной площадки. Ребёнок находился на прогулке с матерью и двумя сёстрами.

«В результате инцидента женщина и двое детей не пострадали. Прибывшей бригадой скорой помощи мальчик осмотрен, видимых телесных повреждений у него не имелось», — добавили в СК.

Следователи уточнили, что с целью полного обследования ребёнка госпитализировали в детское медучреждение.

«По данному факту... проводится доследственная проверка», — подытожили в СК.

Ранее следственное управление СК России по Тюменской области организовало проверку после информации СМИ о том, что в школе одного из сёл под Тюменью была избита старшеклассница.

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