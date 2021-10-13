СК начал проверку после сообщений об избиении девочки в школе под Тюменью

Следственное управление СК России по Тюменской области организовало проверку после информации СМИ о том, что в школе одного из сёл под Тюменью была избита старшеклассница.

Об этом пишет URA.RU со ссылкой на официальный сайт ведомства.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области организована доследственная проверка по сообщению СМИ об избиении 15-летней девочки сверстницей в одном из сёл Тюменской области», — говорится в пресс-релизе СК.

В ходе доследственной проверки представители ведомства в том числе опросят участников конфликта и руководство школы.

Как передают СМИ, родители потерпевшей рассказали, что в результате инцидента их дочь получила сотрясение мозга и в настоящее время находится на лечении.

Сайт «Аргументы и факты» ранее сообщал, что в Омской области проверили информацию об избиении школьника указкой во время урока.