СК начал проверку после сообщений об избиении девочки в школе под Тюменью
- РИА Новости
Об этом пишет URA.RU со ссылкой на официальный сайт ведомства.
«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области организована доследственная проверка по сообщению СМИ об избиении 15-летней девочки сверстницей в одном из сёл Тюменской области», — говорится в пресс-релизе СК.
В ходе доследственной проверки представители ведомства в том числе опросят участников конфликта и руководство школы.
Как передают СМИ, родители потерпевшей рассказали, что в результате инцидента их дочь получила сотрясение мозга и в настоящее время находится на лечении.
Сайт «Аргументы и факты» ранее сообщал, что в Омской области проверили информацию об избиении школьника указкой во время урока.