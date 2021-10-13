СК начал проверку после сообщений об избиении девочки в школе под Тюменью

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Следственное управление СК России по Тюменской области организовало проверку после информации СМИ о том, что в школе одного из сёл под Тюменью была избита старшеклассница.
СК начал проверку после сообщений об избиении девочки в школе под Тюменью
  • РИА Новости

Об этом пишет URA.RU со ссылкой на официальный сайт ведомства.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области организована доследственная проверка по сообщению СМИ об избиении 15-летней девочки сверстницей в одном из сёл Тюменской области», — говорится в пресс-релизе СК.

В ходе доследственной проверки представители ведомства в том числе опросят участников конфликта и руководство школы. 

Как передают СМИ, родители потерпевшей рассказали, что в результате инцидента их дочь получила сотрясение мозга и в настоящее время находится на лечении.

Сайт «Аргументы и факты» ранее сообщал, что в Омской области проверили информацию об избиении школьника указкой во время урока.

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