Воробьёв призвал жителей Подмосковья максимально ограничить социальные контакты в нерабочие дни

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв призвал жителей региона максимально ограничить социальные контакты в нерабочие дни.
Воробьёв призвал жителей Подмосковья максимально ограничить социальные контакты в нерабочие дни
  • AP

«Наша задача — объяснить, почему мы это делаем и как мы будем работать до 7-го числа. К сожалению, ситуация с ковидом очень сложная, каждый день госпитализируется большое количество наших жителей — более тысячи человек», — заявил он в эфире телеканала «360».

По его словам, главная задача в нерабочие дни — находиться в изоляции, быть в кругу близких, воздержаться от активного образа жизни.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.

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