Воробьёв: у 80% госпитализированных с COVID-19 в Подмосковье нет прививки

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что у 80% госпитализированных с коронавирусом граждан региона не было прививки от инфекции.
Воробьёв: у 80% госпитализированных с COVID-19 в Подмосковье нет прививки
  • AP

«Мы видим, что люди старше 50 лет очень серьёзно болеют. Особенно те, кто не привился, болеют тяжело. Мы проанализировали сегодня: в очередной раз видим, что на койках восемь из десяти человек не вакцинированы», — заявил он в эфире телеканала «360».

Воробьёв отметил, что тяжёлое течение болезни в основном наблюдается у лиц старше 50 лет.

«Да, молодые тоже болеют, в более лёгкой форме переносят те, кто имеет малые антитела», — добавил губернатор Московской области.

Ранее Воробьёв сообщил, что жители региона продолжат получать плановую медпомощь во время нерабочих дней.

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