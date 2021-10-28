В Подмосковье продолжат оказывать плановую медпомощь в нерабочие дни

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что жители региона продолжат получать плановую медпомощь во время нерабочих дней.

«У нас очень серьёзные силы отвлечены на COVID-19. Вместе с тем врачи оказывают плановую помощь. Она также необходима: операции, стационары, поликлиники работают с заметной нагрузкой. В обычный день мы в поликлиниках видим 120 тыс. жителей Подмосковья, в последние две недели — 200—220 тыс., в два раза больше», — сказал он в эфире телеканала «360».

По словам главы региона, поликлиники работают, кроме выходных дней.

Воробьёв также отметил, что стоматологи будут оказывать только экстренную помощь.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.