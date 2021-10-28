Воробьёв исключил перевод подмосковных школ на удалёнку после каникул

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв исключил перевод школ на удалёнку после каникул.

«На сегодня планы однозначные: по окончании каникул, в первый день, 8 ноября, дети должны пойти в школу. Всё это время мы внимательно будем смотреть за динамикой. Школы мы готовим к тому, чтобы начать вторую четверть. Других планов у нас нет», — заявил он в эфире телеканала «360».

По его словам, власти продолжат информировать население о развитии ситуации.

«Надеюсь, что наши планы не претерпят изменений», — добавил глава региона.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане ввели самоизоляцию для ряда граждан старше 60 лет.