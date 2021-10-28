Воробьёв рассказал, кого нужно перевести на удалёнку на предприятиях Подмосковья

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал, кого нужно перевести на удалёнку на предприятиях региона.

«Руководитель принимает решение: если вы вакцинированы — работайте, всё нормально. Если старше 60 лет, руководитель должен поберечь и оставить дома, особенно тех, кто не привит. Почему сразу 30% сотрудников отправляют на удалёнку на четыре месяца», — заявил он в эфире телеканала «360».

По словам губернатора, речь идёт только о предприятиях, где присутствие сотрудников обязательно, а офисные работники могут трудиться из дома.

Воробьёв подчеркнул, что перевод на дистанционный формат работы предусматривает сохранение зарплаты.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане ввели самоизоляцию для ряда граждан старше 60 лет.