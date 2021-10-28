В Москве коронавирусом заболевают около тысячи детей в сутки

Коронавирусную инфекцию обнаруживают почти у 1 тыс. детей ежедневно, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Если мы раньше имели 200—300 заболевших детей в день, то теперь это около 1 тыс.», — заявила Ракова в интервью телеканалу «Россия 24».

Показатели госпитализации среди детей в столице составляют от 20 до 30 человек в сутки, добавила она.

Между тем власти Москвы не планируют перевод школ на удалённый формат обучения.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин также рассказал о ситуации с заболеваемостью COVID-19 среди детей.