В Москве коронавирусом заболевают около тысячи детей в сутки
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- РИА Новости
«Если мы раньше имели 200—300 заболевших детей в день, то теперь это около 1 тыс.», — заявила Ракова в интервью телеканалу «Россия 24».
Показатели госпитализации среди детей в столице составляют от 20 до 30 человек в сутки, добавила она.
Между тем власти Москвы не планируют перевод школ на удалённый формат обучения.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин также рассказал о ситуации с заболеваемостью COVID-19 среди детей.