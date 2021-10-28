В Крыму разрешили посещать торговые центры только по QR-кодам

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В Крыму разрешили посещать торговые центры только по QR-кодам или при наличии ПЦР-тестов.
В Крыму разрешили посещать торговые центры только по QR-кодам
  • AP

Об этом сообщает «Крыминформ».

Соответствующие поправки внесены в указ главы республики о введении режима повышенной готовности из-за пандемии COVID-19.

«Дополнить абзацем: «в торговые, торгово-развлекательные центры площадью 300 кв. м и более», — говорится в документе.

Также новые поправки отменяют право льготного проезда для граждан старше 60 лет. Для таких жителей, не прошедших вакцинацию от COVID-19, введена самоизоляция.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.

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