В Татарстане ввели самоизоляцию для ряда граждан старше 60 лет
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- РИА Новости
Об этом сообщает «Реальное время».
Как отметила глава регионального управления Роспотребнадзора Марина Патяшина, жители старше 60 лет подлежат обязательной вакцинации от COVID-19.
Республика переходит на режим нерабочих дней, которые продлятся с 30 октября до улучшения эпидемиологической обстановки.
Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.