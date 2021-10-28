В Татарстане ввели самоизоляцию для ряда граждан старше 60 лет

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В Татарстане ввели самоизоляцию для граждан старше 60 лет, которые не сделали прививку от COVID-19 или не переболели коронавирусной инфекцией. Раньше данное требование касалось лиц старше 65 лет.
В Татарстане ввели самоизоляцию для ряда граждан старше 60 лет
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время».

Как отметила глава регионального управления Роспотребнадзора Марина Патяшина, жители старше 60 лет подлежат обязательной вакцинации от COVID-19.

Республика переходит на режим нерабочих дней, которые продлятся с 30 октября до улучшения эпидемиологической обстановки.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.

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