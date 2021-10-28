Штраф за ложный вызов экстренных служб может составить 10 тысяч рублей

Короткая ссылка
Наказание за заведомо ложный вызов пожарных, полиции или скорой помощи может увеличиться до 10 тыс. рублей.
Штраф за ложный вызов экстренных служб может составить 10 тысяч рублей
  • © МЧС Москвы
  • Facebook

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на новую редакцию проекта Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) России.

Отмечается, что штраф за подобное правонарушение составит от 3 тыс. до 10 тыс. рублей.

В случае если правонарушителем является ребёнок до 16 лет, санкциям подвергнутся его родители.

Ранее стало известно, что в соответствии с новым проектом КоАП, разработанным Министерством юстиции России, водителя будут лишать прав на срок от одного года до полутора лет за систематическое грубое нарушение правил дорожного движения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить