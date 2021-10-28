Штраф за ложный вызов экстренных служб может составить 10 тысяч рублей

Наказание за заведомо ложный вызов пожарных, полиции или скорой помощи может увеличиться до 10 тыс. рублей.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на новую редакцию проекта Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) России.

Отмечается, что штраф за подобное правонарушение составит от 3 тыс. до 10 тыс. рублей.

В случае если правонарушителем является ребёнок до 16 лет, санкциям подвергнутся его родители.

Ранее стало известно, что в соответствии с новым проектом КоАП, разработанным Министерством юстиции России, водителя будут лишать прав на срок от одного года до полутора лет за систематическое грубое нарушение правил дорожного движения.