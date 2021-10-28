Штраф за ложный вызов экстренных служб может составить 10 тысяч рублей
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Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на новую редакцию проекта Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) России.
Отмечается, что штраф за подобное правонарушение составит от 3 тыс. до 10 тыс. рублей.
В случае если правонарушителем является ребёнок до 16 лет, санкциям подвергнутся его родители.
Ранее стало известно, что в соответствии с новым проектом КоАП, разработанным Министерством юстиции России, водителя будут лишать прав на срок от одного года до полутора лет за систематическое грубое нарушение правил дорожного движения.