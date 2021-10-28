Минфин России выступил за ужесточение ответственности за незаконный выпуск алкоголя

Минфин России выступил за ужесточение уголовной ответственности в сфере незаконного производства и сбыта алкоголя, сообщил замдиректора департамента таможенной политики и регулирования алкогольного рынка Минфина Александр Коробутов.

Об этом, как пишет РИА Новости, он сказал в ходе совещания в Совфеде о мерах по борьбе с нелегальным производством и оборотом алкогольной продукции.

Ранее в МВД предложили установить госрегулирование оборота метанола в России.