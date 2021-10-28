Минфин России выступил за ужесточение ответственности за незаконный выпуск алкоголя

Короткая ссылка
Минфин России выступил за ужесточение уголовной ответственности в сфере незаконного производства и сбыта алкоголя, сообщил замдиректора департамента таможенной политики и регулирования алкогольного рынка Минфина Александр Коробутов.
Минфин России выступил за ужесточение ответственности за незаконный выпуск алкоголя
  • © Виталий Аньков
  • РИА Новости

Об этом, как пишет РИА Новости, он сказал в ходе совещания в Совфеде о мерах по борьбе с нелегальным производством и оборотом алкогольной продукции.

Ранее в МВД предложили установить госрегулирование оборота метанола в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить