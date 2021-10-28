В Минфине России назвали сумму госдолга российских регионов

Замминистра финансов России Леонид Горнин заявил, что уровень государственного долга российских регионов составляет 2,6 трлн руб. Об этом сообщается в материалах Счётной палаты.

«Государственный долг регионов составляет порядка 2,6 трлн руб. в целом по всей стране», — приводит ТАСС слова Горнина.

Он отметил, что данный показатель говорит о том, что госдолг находится на безопасном уровне.

По словам замминистра, в целом по стране уровень долга немного сократился.

«Прирост уровня доходов наблюдается у большинства регионов и в целом составляет 20% относительно 2019 года», — заявил Горнин.

В заключении он рассказал, что для стабилизации ситуации с ростом госдолга правительством страны уже утверждены меры поддержки.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2021—2023 годы.

В сентябре замглавы Минэкономразвития Илья Торосов рассказал, что россиянам в рамках механизма внесудебного банкротства спишут долги на общую сумму 1,6 млрд рублей.