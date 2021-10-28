В Минфине России назвали сумму госдолга российских регионов

Короткая ссылка
Замминистра финансов России Леонид Горнин заявил, что уровень государственного долга российских регионов составляет 2,6 трлн руб. Об этом сообщается в материалах Счётной палаты.
В Минфине России назвали сумму госдолга российских регионов
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Государственный долг регионов составляет порядка 2,6 трлн руб. в целом по всей стране», — приводит ТАСС слова Горнина.

Он отметил, что данный показатель говорит о том, что госдолг находится на безопасном уровне.

По словам замминистра, в целом по стране уровень долга немного сократился.

«Прирост уровня доходов наблюдается у большинства регионов и в целом составляет 20% относительно 2019 года», — заявил Горнин.

В заключении он рассказал, что для стабилизации ситуации с ростом госдолга правительством страны уже утверждены меры поддержки.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2021—2023 годы.

В сентябре замглавы Минэкономразвития Илья Торосов рассказал, что россиянам в рамках механизма внесудебного банкротства спишут долги на общую сумму 1,6 млрд рублей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить