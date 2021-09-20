В Минэкономразвития рассказали, что россиянам спишут долги на 1,6 млрд рублей

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Замглавы Минэкономразвития Илья Торосов рассказал, что россиянам в рамках механизма внесудебного банкротства спишут долги на общую сумму 1,6 млрд рублей.

Как заявил чиновник в интервью «Известиям», из 12 тыс. обращений граждан освобождение от долгов по упрощенной схеме одобрено в 5 тыс. случаев.

Торосов отметил, что в будущем у граждан России появится возможность подать заявление о банкротстве через портал «Госуслуги».

Ранее НСН сообщала, что руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов заявил о необходимости введения лимита на количество одновременно взятых кредитов.

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