В Минэкономразвития рассказали, что россиянам спишут долги на 1,6 млрд рублей
Как заявил чиновник в интервью «Известиям», из 12 тыс. обращений граждан освобождение от долгов по упрощенной схеме одобрено в 5 тыс. случаев.
Торосов отметил, что в будущем у граждан России появится возможность подать заявление о банкротстве через портал «Госуслуги».
Ранее НСН сообщала, что руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов заявил о необходимости введения лимита на количество одновременно взятых кредитов.