В Госдуме рассказали о стоящих перед новым детским омбудсменом задачах

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Ангелина Шурпина
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала в беседе с RT назначение Марии Львовой-Беловой уполномоченным по правам ребёнка.
В Госдуме рассказали о стоящих перед новым детским омбудсменом задачах
  • РИА Новости

«Этот пост для России является одним из важнейших, потому что именно Россия сегодня форпост по защите прав детей и родителей», — рассказала Бессараб.

По её словам, «президент всегда делает правильный выбор — и данная ситуация только подтверждает это утверждение».

«Сегодня придётся решать очень много вопросов по поддержке семей с детьми, и президент нацеливает на то, чтобы задолго до рождения малышей и до окончания ими школы, если ребёнок нуждается в поддержке государства, семья получала такую поддержку», — отметила депутат.

Кроме того, она заявила о необходимости «объединить закон о многодетных семьях».

Парламентарий добавила, что, например, по вопросам выделения земельных участков многодетным в разных субъектах России свои нормы.

«То есть при переезде из субъекта в субъект многодетная семья либо теряет, либо приобретает новые социальные гарантии и выплаты. Всё это — и прежде всего права ребёнка — необходимо будет решать вновь назначенному уполномоченному по правам ребёнка в России», — заключила Бессараб.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Марии Львовой-Беловой на пост уполномоченного по правам ребёнка.

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