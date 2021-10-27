Экс-сенатор Рязанский поддержал назначение Львовой-Беловой детским омбудсменом

Председатель Союза пенсионеров России, бывший первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Марии Львовой-Беловой на пост уполномоченного по правам ребёнка.

Рязанский отметил, что работал вместе с Львовой-Беловой в комитете по социальной политике Совета Федерации.

По его словам, это «хорошее кадровое назначение».

Он также добавил, что у Львовой-Беловой есть большой опыт работы с разными категориями детей.

«Прежде всего, с детьми с ограниченными возможностями по здоровью, и, в большей степени, с той категорией, которая перешагивает рубеж детства, которые становятся взрослыми и остаются один на один с такими проблемами как трудоустройство, получение специальностей, дополнительных элементов образования, проживание в коллективе. Всё это очень хорошо организовано в Квартале Луи (реабилитационный центр, созданный по модели сопровождаемого проживания. — RT) в Пензе», — рассказал Рязанский.

Он объяснил, что это очень необычный проект.

«И, самое главное, что он поддержан региональными органами власти, он находит отклик. Всё это находится под патронажем семьи Марии. Выбор для меня абсолютно понятен, я поддерживаю этот выбор. Могу только пожелать успехов Марии на этом поприще. Доверие высокое, я думаю, что она очень неравнодушный человек, который знает не теоретические проблемы детства и больших семей, но и тяжёлого детства», — заключил собеседник RT.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Марии Львовой-Беловой на пост уполномоченного по правам ребёнка.