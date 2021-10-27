На границе с Финляндией таможня изъяла зубы и когти динозавров

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Сотрудники Выборгской таможни на границе с Финляндией изъяли незадекларированные зубы и когти динозавров, а также плиты с древними моллюсками.
На границе с Финляндией таможня изъяла зубы и когти динозавров
  • AP

«Сотрудники таможенного поста МАПП «Брусничное» Выборгской таможни в ходе проведения таможенного контроля грузового транспортного средства с прицепом выявили факт перемещения незадекларированных по установленной форме предметов коллекционирования», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы Северо-Западного таможенного управления.

В отношении перевозчика возбуждено дело по факту отсутствия таможенное декларации.

Отмечается, что задержанные при попытке нелегального вывоза палеонтологические находки являются редкими коллекционными образцами.

25 октября стало известно, что сотрудники дальневосточной оперативной таможни УФСБ России по Приморскому краю и пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю пресекли попытки нелегального вывоза в Китай трепанга и женьшеня на общую сумму 85 млн рублей.

Ранее сообщалось, что палеонтологи обнаружили останки нового вида морского животного кембрийского периода.

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