Учитель года России — 2021 поделилась мнением о современных детях

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Учитель года России — 2021, преподаватель физики из тюменской гимназии №16 Екатерина Костылева поделилась мнением о современных детях.
Учитель года России — 2021 поделилась мнением о современных детях
  • © Владимир Трефилов
  • РИА Новости

«Интересные, многогранные, чудесные. Другие. Они знают гораздо больше, чем знали мы в их возрасте. У них другой опыт — такого не было у нас, другие возможности в школьном и дополнительном образовании: форумы, проекты, олимпиады, семинары, сессии», — заявила она в беседе с «Российской газетой».

По её словам, от взрослых зависит качество среды, создаваемой для детей. Как пояснила Костылева, миссия педагога в этой среде — быть проводником по пути научного познания, а не транслятором информации.

Ранее Костылева рассказала о поддержке, которую она чувствовала, участвуя в конкурсе, и о сложностях на пути к победе.

Соосновательница Devar Анна Белова, входящая в рейтинг 30 самых перспективных россиян моложе 30 лет по версии Forbes, высказалась в беседе с ФАН о будущем смешанного образования.

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