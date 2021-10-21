Учитель года России — 2021 рассказала о сложностях конкурса
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- РИА Новости
Об этом она сообщила в беседе с сайтом «Вслух.ру».
«Конечно, я чувствовала огромную поддержку — выпускников, учеников, родителей, региональных представителей, сотрудников сферы образования, жителей Тюменской области. Мне приходили сообщения из Ялуторовска, Ишима, Тобольска. Мои близкие, разумеется, тоже меня поддерживали», — рассказала она.
При этом на вопрос, что было самым трудным в рамках соревнования, Костылева ответила: «Конкурсный формат в режиме нон-стоп».
Ранее сообщалось, что учитель физики из Тюмени Екатерина Костылева стала победителем конкурса «Учитель года» в 2021-м.