Учитель года России — 2021 рассказала о сложностях конкурса

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Победительница Всероссийского конкурса «Учитель года России — 2021» Екатерина Костылева из Тюмени рассказала о поддержке, которую она чувствовала, участвуя в конкурсе, и о сложностях на пути к победе.
Учитель года России — 2021 рассказала о сложностях конкурса
  • © Владимир Трефилов
  • РИА Новости

Об этом она сообщила в беседе с сайтом «Вслух.ру».

«Конечно, я чувствовала огромную поддержку — выпускников, учеников, родителей, региональных представителей, сотрудников сферы образования, жителей Тюменской области. Мне приходили сообщения из Ялуторовска, Ишима, Тобольска. Мои близкие, разумеется, тоже меня поддерживали», — рассказала она.

При этом на вопрос, что было самым трудным в рамках соревнования, Костылева ответила: «Конкурсный формат в режиме нон-стоп».

Ранее сообщалось, что учитель физики из Тюмени Екатерина Костылева стала победителем конкурса «Учитель года» в 2021-м.

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