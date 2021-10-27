Стоматологии в Москве в нерабочие дни будут оказывать только экстренную помощь

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В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве рассказали о работе стоматологий в столице в нерабочие дни.
Стоматологии в Москве в нерабочие дни будут оказывать только экстренную помощь
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

«Стоматологии будут оказывать только экстренную или неотложную стоматологическую помощь», — говорится в сообщении оперштаба в Telegram.

Ранее в оперштабе отметили, что в Москве не планируется продлевать нерабочие дни после 7 ноября.

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